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- Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi
Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Instagram hesabından siyah-beyazlılarla ilgili olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.
- 14.06.2022 - 13:39
- Güncelleme : 14.06.2022 - 13:42
Adı Galatasaray, Başakşehir ve Olympiakos'la anılan Cyle Larin bir türlü sözleşme uzatmadığı Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardı.
Ücret beklentisini karşılayamayan siyah-beyazlılarla tüm görüşmeleri olumsuz geçen Kanadalı futbolcu, sosyal medya hesabından tüm Beşiktaş formalı fotoğraflarını silerek şaşırttı.
Siyah-beyazlı formayla birçok gole imza atan Larin'in bu vefasızlığı taraftarları üzdü.
Caner Erkin akıllara geldi
Deneyimli oyuncunun bu hamlesi akıllara Caner Erkin'in 2017 yılında Beşiktaş'a transfer olurken tüm Fenerbahçeli fotoğraflarını kaldırmasını getirdi.