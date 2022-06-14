Haberler

Futbol Haberleri

Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi

Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Instagram hesabından siyah-beyazlılarla ilgili olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.