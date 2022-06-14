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    Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi

    Cyle Larin, Instagram'dan Beşiktaş'ı sildi

    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Instagram hesabından siyah-beyazlılarla ilgili olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.
    • 14.06.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:42
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    Adı Galatasaray, Başakşehir ve Olympiakos'la anılan Cyle Larin bir türlü sözleşme uzatmadığı Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardı.

    Ücret beklentisini karşılayamayan siyah-beyazlılarla tüm görüşmeleri olumsuz geçen Kanadalı futbolcu, sosyal medya hesabından tüm Beşiktaş formalı fotoğraflarını silerek şaşırttı.

    Siyah-beyazlı formayla birçok gole imza atan Larin'in bu vefasızlığı taraftarları üzdü.

    Cyle Larin, Instagram dan Beşiktaş ı sildi #1

    Caner Erkin akıllara geldi

    Deneyimli oyuncunun bu hamlesi akıllara Caner Erkin'in 2017 yılında Beşiktaş'a transfer olurken tüm Fenerbahçeli fotoğraflarını kaldırmasını getirdi.

    Cyle Larin, Instagram dan Beşiktaş ı sildi #2


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