Cyle Larin: Umarım Beşiktaş'ta kalırım

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi maçında takımının iki golünü de atarak zaferi getiren Cyle Larin, zorlu 90 dakika sonrası sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'a, Galatasaray derbisinde attığı iki golle galibiyeti getiren Cyle Larin, derbi sonrasında konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Cyle Larin, "Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

"SEZONA ODAKLANDIM"

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında da konuşan Cyle Larin, "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Larin'in bu sözleri, yönetime zam mesajı olarak algılandı.

LARIN BOŞ GEÇMİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan maçta takımının tek golünü atan Cyle Larin, derbi maçı da boş geçmedi.

Bu sezon Rizespor maçında skora katkı yapan Larin, Galatasaray filelerini ise 2 kez havalandırarak Süper Lig'de 3 gole ulaştı.