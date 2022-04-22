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    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı

    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı

    Yılda 2.5 milyon euroda ısrar eden Cyle Larin'e son olarak, "Biz en fazla 1.5 milyon euro verebiliriz. Düşün, cevabını bildir" denildi. Golcü futbolcunun ayrılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:16
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    Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan ücret pazarlığında anlaşma sağlanamadı ve siyah beyazlı yönetim masadan kalktı.

    Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüp adına görüşmeleri yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı, yıllık 2.5 milyon euro isteyen oyuncunun menajerine, "Biz en fazla 1.5 milyon euro verebiliriz. Düşünüp kararınınızı bildirin" dedi.

    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı #1

     

    "Teklifinizi artırın"

    Larin'in konuyla ilgili olarak yöneticilere, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum, en çok ben kalmak istiyorum ama 4 yıldır takımda en az para alan oyunculardan biriyim. Artık hak ettiğim parayı kazanmak istiyorum. Menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Teklifinizi artırmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

    Cyle Larin ve Beşiktaş pazarlığı #2


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