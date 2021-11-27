Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
708.466
1.79%
BTXN Coin
47.34
8.20%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Cyle Larin'in maaş isteği

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cyle Larin'in yeni sözleşme için Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a verilen maaşın aynısını istediği ve bu durumdan geri adım atmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cyle Larin'in maaş isteği

    Beşiktaş, yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Cyle Larin'e taviz vermeyecek.

    Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Rachid Ghezzal’in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.

    Cyle Larin in maaş isteği #1

    GHEZZAL'IN MAAŞINI İSTİYOR

    Ajax maçını seyrettikten sonra önceki gün yönetim ile masaya oturan siyah-beyazlı oyuncunun menajeri yine aynı şartları masaya sürdü.

    Larin ile üç senelik sözleşme uzatmak isteyen ve bu oyuncunun performansından memnun kalan yönetim ise, karşı tarafın istediği paranın tamamını garanti olarak vermek yerine performans ve bonuslara dayalı bir sözleşmeyi masaya sürmek istiyor.

    Cyle Larin in maaş isteği #2

    LARIN'İN MENAJERİNE DURUM ANLATILACAK

    Ghezzal’e 2 milyon 250 bin euro garanti para veren ve bunun yanında bonuslar da ödeyecek olan yönetimin, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, Kanadalı oyuncuya bu kadar yüksek garanti para vermeye soğuk baktığı ortaya çıktı.

    Ghezzal ile sözleşme imzalandığı dönemdeki kur dalgalanmalarının bu kadar kırılgan olmadığını Larin’in menajerine ileterek, Beşiktaş’ın maddi menfaatlerine uygun bir sözleşme imzalamak isteyen yönetim, pazarlıklarda son noktayı koymasa da bundan sonraki görüşmeleri de bu anlayışla sürdürmeye çalışacak.

    Cyle Larin in maaş isteği #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir