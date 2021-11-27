Cyle Larin'in maaş isteği

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cyle Larin'in yeni sözleşme için Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a verilen maaşın aynısını istediği ve bu durumdan geri adım atmadığı öğrenildi.

Beşiktaş, yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Cyle Larin'e taviz vermeyecek.

Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Rachid Ghezzal’in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı.

GHEZZAL'IN MAAŞINI İSTİYOR

Ajax maçını seyrettikten sonra önceki gün yönetim ile masaya oturan siyah-beyazlı oyuncunun menajeri yine aynı şartları masaya sürdü.

Larin ile üç senelik sözleşme uzatmak isteyen ve bu oyuncunun performansından memnun kalan yönetim ise, karşı tarafın istediği paranın tamamını garanti olarak vermek yerine performans ve bonuslara dayalı bir sözleşmeyi masaya sürmek istiyor.

LARIN'İN MENAJERİNE DURUM ANLATILACAK

Ghezzal’e 2 milyon 250 bin euro garanti para veren ve bunun yanında bonuslar da ödeyecek olan yönetimin, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, Kanadalı oyuncuya bu kadar yüksek garanti para vermeye soğuk baktığı ortaya çıktı.

Ghezzal ile sözleşme imzalandığı dönemdeki kur dalgalanmalarının bu kadar kırılgan olmadığını Larin’in menajerine ileterek, Beşiktaş’ın maddi menfaatlerine uygun bir sözleşme imzalamak isteyen yönetim, pazarlıklarda son noktayı koymasa da bundan sonraki görüşmeleri de bu anlayışla sürdürmeye çalışacak.