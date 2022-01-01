Damien Comolli: Fenerbahçe kendisini imha etme modunda

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli takımda yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatan ünlü futbol adamı ilginç anektotlara imza attı.

Fenerbahçe’de 2018-2020 yıllarında sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli, suskunluğunu bozdu.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı günleri, yönetim ve Başkan Ali Koç’la nasıl çalıştıklarını ve tüm merak edilenleri anlatan Comolli adeta gündem yarattı.

"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ HATAYDI"

Futbol Arena'ya konuşan Damien Comolli, "Dürüst olmak gerekirse, bir noktada şampiyonluğu kazanmak istiyordum. Sanırım yaptığımız hatalardan biri de Ali Koç’un “ilk sene şampiyon olacağız” demesiydi. Bence biz buna hazır değildik, o buna hazır değildi, ben buna hazır degildim, takım buna hazır değildi. Kulüp bir bütün olarak buna hazır değildi." ifadelerini kullandı.

BORÇ HAKKINDA...

Kulüp borcu hakkında da konuşan Damien, "Her şeyden önce, Finansal Fair Play ile ilgili sorunlar olduğunu biliyorduk ama ne kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. İkincisi, borcun miktarı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu 400 milyon, hatta 450-460 milyon gibi bir şeydi; inanılmaz bir miktardı." dedi.

"BAŞARISIZLIK KULÜP YAPISIYLA İLGİLİ"

Fenerbahçe’de kulübün kendi kendini adeta imha ettiğini aktaran Damien Comolli, “Ferdi, Berke, Frey, Zanka, Slimani, Ayew ve Muriç’ten oluşan bir karma olacaktı. Zamanımız olsa daha çok Muriç, daha çok Ferdi ve daha çok Berke bulmuş olacaktık. Muhammed Gümüşkaya bizim bulduğumuz ve geliştirdiğimiz bir oyuncuydu. Başarısızlık yapıyla ilgili. Bu kulübün nasıl yönetildiğiyle ilgili... Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda. Temel problem bu.” diye konuştu.

"ÖNCE ABDULLAH AVCI'YI SONRA EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTEDİM"

Teknik direktör seçimlerinde önce Abdullah Avcı sonra da Emre Belözoğlu’nu istediğini belirten Damien Comolli, “Başakşehir’deyken Abdullah Avcı’yı getirmek istedim, önceliğim buydu. Bunu yapamadık. Emre’yi teknik direktörümüz yapmak istedim. Birkaç ay boyunca, “Emre antrenör olmalı” dedim ve bunu Emre’ye de söyledim. Yönetim kurulu “hayır” dedi. Yönetim kuruluna Emre’nin tecrübeli bir sportif direktörle Fenerbahçe’de başarılı olacağını söyledim. Emre, inanılmaz derecede akıllı, inanılmaz derecede tutkulu ve harika bir lider. Futbolu biliyor, Fenerbahçe’yi seviyor. Harika bir teknik direktör olabilir. Bakın şimdi Başakşehir’de ne kadar iyi işler yapıyor.” bilgisini verdi.

"İDARE ETMEK İMKANSIZDI"

2019-20 sezonunda Rize, Gaziantep ve Başakşehir’e karşı kazanılıp şampiyon olunamamasını değinen Comolli, “Rize ve Gaziantep’ten sonra ben ayrıldım. Ardından Başakşehir’i sahada kesinlikle mahvettiler. Arkadaşlarıma ‘Fenerbahçe’nin şampiyon olmamasının mümkünatı yok’ dedim. Sonra Fenerbahçe içeriden infilak etti. Beşiktaş’a ya da Başakşehir’e karşı oynadığımız gibi yüksek tempoda oynadığımızda, bizi durdurmalarının hiçbir yolu yoktu. Ama o kadar çok şey oluyordu ki, kulübü her gün idare etmek neredeyse imkânsızdı. O sezonu yedinci bitirdiler, bu sezon Trabzonspor’un 14 puan gerisindeler. Gerçekten çok yazık.” yorumunu yaptı.

"AYRILIK SÜRECİ ZORDU"

Ayrılık sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Fransız futbol adamı, “Sözleşmem istifam kabul edilmedikçe ayrılmama izin vermiyordu. Kulüple konuşamadım, yönetim kurulundaki kimseyle 3-4 ay konuşamadım. Telefonlarımı kimse açmıyordu. Kimse e-postalarıma cevap vermiyordu. 3-4 ay hiç bilgi alamadım. Eğer ayrılsaydım, kulüp beni dava edebilir ve benden çok para isteyebilirdi. 12 aylık ihbar süremi geçirmem gerekiyordu. ‘İstifamı verip ihbar süremi başlatacağım ve umarım daha önce gitmeme izin verirler. Ama vermezlerse, devam edeceğim, 12 ay kalacağım’ dedim kendime. İkinci kez gerçekten ayrıldığımda, artık daha fazla dayanamaz hale gelmiştim. Bununla uğraşmak imkânsızdı. Ne olursa olsun dedim, “isterseniz beni dava edebilirsiniz” ama ben ayrılıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.