Damien Comolli: Transferde Football Manager'i kullanacağız

Bir dönem Fenerbahçe'nin de sportif direktörlüğünü yapan Damien Comolli, başkanı olduğu Toulouse için transfer yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle eleştirilere maruz kalan Damien Comolli, başkan olduğu Ligue 2 ekibi Toulouse'da ilk sezonunda 7 transfer yaptı.

"TRANSFERDE FOOTBALL MANAGER'I KULLANACAĞIZ"

Transferde dünyanın en büyük veritabanına sahip olan Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyleyen Fransız spor adamı, "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Stratejimizde ana temel noktamız değil ama bize yardım edebilir. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve Liverpool, ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Amerikan RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Toulouse, başkanlığa Comolli'yi getirmişti.



