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    Dan Petrescu'nun sözleşme detayları

    Kayserispor'un, el sıkıştığı teknik direktör Dan Petrescu'ya ödeyeceği ücret belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:32
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    Dan Petrescu'nun sözleşme detayları

    Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'un, 53 yaşındaki Rumen teknik adam Dan Petrescu ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

    Gazete Sporturilor'da yer alan habere göre; Dan Petrescu, Kayserispor'dan 100 bin euro imza parası alacak ve maaşı da 400 bin euro olacak. Kayserispor'un sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı olacak. Sözleşme 1 yıl uzarsa Dan Petrescu, 850 bin euro maaş alacak.

    BONUSLAR

    Ayrıca Dan Petrescu'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddeleri de ortaya çıktı;

    - Kümede kalınması halinde 100 bin euro
    - Takım ligi ilk 5'te bitirirse artı 100 bin euro
    - Takım Türkiye Kupası'nı kazanırsa artı 200 bin euro
    - Takım Süper Ligi kazanırsa 500 bin euro
    - Kayserispor, Avrupa kupalarında grup aşamasına kalırsa 500 bin euro

    Dan Petrescu, teknik direktörlük kariyerinde Sportul, Rapid Bükreş, Wisla Krakow, Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moskova, Al Arabi, Mureş, Jiangsu, Al Nasr, Guangzhou ve son olarak CFR Cluj'u çalıştırdı.

    Dan Petrescu nun sözleşme detayları #1

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