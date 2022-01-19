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    Daniel Alves: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirse harika olur

    Barcelona'ya geri dönen Daniel Alves, eski takım arkadaşı Lionel Messi için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 13:16
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    Daniel Alves: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirse harika olur

    Barcelona'nın bir kez daha renkerine bağladığı Daniel Alves, Lionel Messi'nin Katalan devinde futbolu bırakırsa harika olacağını söyledi.

    DANI ALVES'TEN MESSI'YE...

    Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli yıldız için konuşan Alves, "Lionel Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur. Bu, Messi için çok iyi bir hediye olur. Kulüp bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.

    Brezilyalı futbolcu, daha önceki döneminde Barcelona'da Messi ile birlikte forma giymişti.

    Daniel Alves: Messi, kariyerini Barcelona da bitirse harika olur #1


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