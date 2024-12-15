Daniel Amartey, Beşiktaş tişörtüyle çalışmalarını sürdürüyor

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü'nün 13 Eylül tarihinde sözleşmesini feshettiği Daniel Amartey, bu tarihten itibaren yeni bir takımla anlaşamadı.

Kulüpsüz durumda bulunan Ganalı futbolcu, buna rağmen bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TİŞÖRTÜYLE ÇALIŞIYOR

29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, çalışmalar sırasında Beşiktaş tişörtü giydiği görüldü.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 27 KEZ GİYDİ

Beşiktaş'ta bir sezon oynayan deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.