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Daniel Amartey: Böyle bir şey beklemiyorduk

Daniel Amartey: Böyle bir şey beklemiyorduk Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya 2-0 yenildiği maçın ardından konuşan Daniel Amartey, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü" ifadelerini kullandı.