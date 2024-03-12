Daniel Amartey: Böyle bir şey beklemiyorduk
ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. haftada Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir şey beklemiyorduk"

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Amartey, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü. Söylemesi zor, futbol bazen böyledir. Şu noktada birlikte olmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz."