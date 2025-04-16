Daniel Amartey hala bir kulüp bulamadı

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta son yıllarda yapılan transferlerin içerisinde en çok tartışılan isimlerden biri Daniel Amartey olmuştu.

Amartey'in siyah-beyazlı takımda performansı yetersiz kalmıştı ve sözleşmesi feshedilmişti.

AMARTEY HALA BİR KULÜP BULAMADI

Siyah-beyazlı ekipten geçtiğimiz yıl eylül ayında ayrılan 30 yaşındaki Ganalı stoper, hala bir kulüple anlaşamadı.

Daniel Amartey’in bu durum sonrasında futbolu bırakmayı düşündüğü yönündeki söylentiler de beraberinde geldi.

GÖNDERİLİŞİ OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Amartey'in Beşiktaş'tan ayrılışı gündem olmuştu.

Dönemin Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey konusuyla ilgili olarak, "Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim' diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro..." ifadelerini kullanmıştı.