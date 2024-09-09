Daniel Amartey, Hüseyin Yücel'e yanıt verdi Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey, kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Haber Merkezi

2024-2025 futbol sezonuna başarılı bir başlangıç yapan ve çıktığı tüm kulvarlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş'ta Daniel Amartey krizi yaşanıyor.

Transfer dönemi boyunca kendisine birçok teklif gelen ancak siyah-beyazlı takımdan ayrılmayan Amartey'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"BUNLAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Ganalı futbolcu, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt verdi.

Savunma oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

Bunlar tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey olmadı, bu iddialar dikkate alınmamalı.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz gün verdiği röportajda Amartey için, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta 27 maça çıkan 29 yaşındaki Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı. Amartey'in siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.