Daniel Amartey kararı: Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Yarınki karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Daniel Amartey kadrodan çıkarıldı. Fransa'ya giden ve Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında yer alan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra yeni transfer Eric Bailly kadroda yer aldı.
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 sonrası oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.