Daniel Pancu: Beşiktaş'ı Avrupa'da finale çıkaracağım

Romanya'nın Politehnica Iași takımını çalıştıran Daniel Pancu, 10 sene içerisinde Beşiktaş'ın başına geçip siyah-beyazlı kulübü Avrupa'da finale taşımak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın 'Kadıköy Panteri' lakaplı eski futbolcusu Daniel Pancu, verdiği röportajda hedeflerinden bahsetti.

Sumudica'dan da bahseden 43 yaşındaki teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Sumudica'nın bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum. Türkiye'de yaptığı iş fantastik. 6 senemi orada geçirdim ve Türkler'in mantalitesini iyi bilirim. Sumudica çok tutkulu bir hoca."

"BEŞİKTAŞ'I FİNALE TAŞIYACAĞIM"

"Teknik direktör olarak Beşiktaş'la Avrupa'da final oynamak istiyorum. Oraya gelmem belki bir 10 senemi alacak. Benim ne kadar hırslı olduğumu biliyorsunuz. Bu röportajı bir kenarda tutun, 10 sene sonra haklı olup olmadığımı göreceksiniz."