Euro
9.1078
0.09%
Dolar
7.4908
0.09%
Altın
447.93
0.89%
Borsa
1.548
0.78%
Bitcoin
266.596
0.85%
EXEN Coin
11.64
1.04%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Daniel Pancu: Beşiktaş'ı Avrupa'da finale çıkaracağım

    Romanya'nın Politehnica Iași takımını çalıştıran Daniel Pancu, 10 sene içerisinde Beşiktaş'ın başına geçip siyah-beyazlı kulübü Avrupa'da finale taşımak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 15:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Daniel Pancu: Beşiktaş'ı Avrupa'da finale çıkaracağım

    Beşiktaş'ın 'Kadıköy Panteri' lakaplı eski futbolcusu Daniel Pancu, verdiği röportajda hedeflerinden bahsetti.

    Sumudica'dan da bahseden 43 yaşındaki teknik adamın sözleri şu şekilde:

    "Sumudica'nın bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum. Türkiye'de yaptığı iş fantastik. 6 senemi orada geçirdim ve Türkler'in mantalitesini iyi bilirim. Sumudica çok tutkulu bir hoca."

    "BEŞİKTAŞ'I FİNALE TAŞIYACAĞIM"

    "Teknik direktör olarak Beşiktaş'la Avrupa'da final oynamak istiyorum. Oraya gelmem belki bir 10 senemi alacak. Benim ne kadar hırslı olduğumu biliyorsunuz. Bu röportajı bir kenarda tutun, 10 sene sonra haklı olup olmadığımı göreceksiniz."

    Daniel Pancu: Beşiktaş ı Avrupa da finale çıkaracağım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir