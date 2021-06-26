Danimarka, Galler'i yenip, çeyrek finale çıktı

EURO 2020 son 16 turu maçında Danimarka, Galler'i 4-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

EURO 2020 son 16 turu maçında Galler ile Danimarka kozlarını paylaştı.

Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka, 4-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

DANİMARKA, GALLER'İ DÖRTLEDİ

Mücadelede perdeyi 27. dakikada Kasper Dolberg açarken ilk devre bu skorla tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 88'de Joakim Maehle skoru 3-0 yaparken 90+4'te Braithwate tanbelayı ilan etti.

DANİMARKA, ÇEYREK FİNALDE

Galler'de Harry Wilson, 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Danimarka, EURO 2020'de adını çeyrek finale yazdırdı.

Danimarka, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.