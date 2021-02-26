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    Daum'dan bir paylaşım daha: Çay zamanı

    Fenerbahçe ile adı anılan Christoph Daum, paylaşımlarıyla sarı-lacivertli camiaya mesaj göndermeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:11
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    Daum'dan bir paylaşım daha: Çay zamanı

    İlk olarak Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenmesinin ardından Türkiye paylaşımı yapan Christoph Daum, yine paylaşım yaptı.

    "ÇAY ZAMANI"

    Instagram'dan çay karıştırdığı anı paylaşan Daum, gönderisine "çay zamanı" yazdı.

    Daum dan bir paylaşım daha: Çay zamanı #1

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