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- Daum'dan bir paylaşım daha: Çay zamanı
Daum'dan bir paylaşım daha: Çay zamanı
Fenerbahçe ile adı anılan Christoph Daum, paylaşımlarıyla sarı-lacivertli camiaya mesaj göndermeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 17:04
- Güncelleme : 26.02.2021 - 17:11
İlk olarak Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenmesinin ardından Türkiye paylaşımı yapan Christoph Daum, yine paylaşım yaptı.
"ÇAY ZAMANI"
Instagram'dan çay karıştırdığı anı paylaşan Daum, gönderisine "çay zamanı" yazdı.