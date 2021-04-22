Daum'dan Fatih Terim'e gönderme

Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum, Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe’de hocalık yapmış olan Christoph Daum, Türkiye’de yaşanan olaylara karşı göndermeli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de hocalık yapmak istediğini her fırsatta belirten Daum, kaybedilen maçlar sonrası imalı paylaşımlarla bu isteğini belli ediyor.

TERİM’E GÖNDERMELİ MANŞET

Daum, bu sefer Fatih Terim’e göndermede bulundu. Alman hoca, Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Daum'un elinde tuttuğu gazetede “Şok! Terim istifa etti” başlığı dikkatlerden kaçmadı.

Daum paylaşımında, "Günaydın, iyi haberler arıyoruz. Yakında gelecek mi?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı sonrası Daum'dan paylaşım / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Kupa maçı sonrası Daum'dan mesaj / HABERİ İÇİN TIKLAYIN