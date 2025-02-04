David Beckham, Beşiktaşlı kadın futbolcularla bir araya geldi

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Lionel Messi'nin de formasını giydiği MLS takımı Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Futbol kariyerini 2013 yılında sonlandıran 49 yaşındaki ünlü isim, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN GELDİ

Futbol efsanesi Beckham'ın reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR, BECKHAM'I PAYLAŞTI

Siyah-beyazlı takımdaki futbolcular, Beckham ile buluştukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.