David Beckham FIFA 21'den 40 milyon sterlin kazanacak

Dünyanın en ikonik futbolcularından biri olan David Beckham yıllar önce futbolu bırakmasına rağmen piyasadan para kazanmaya devam ediyor. İngiliz futbolcu FIFA 21'den 40 milyon sterlin kazanacak.

Futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan David Beckham, hem elde ettiği başarılar, hem atmış olduğu unutulmaz goller hem de tarzı ile sıradan bir futbolcunun ötesine geçerek bir futbol markası haline gelmiş isimlerden biri. İngiliz futbol efsanesi, FIFA 21 ile dijital olarak da olsa yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

15 ARALIK'TA EKLENECEK

En popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA, Ultimate Team adlı oyun modunda aktif futbol yaşantısı devam eden sporcuların yanı sıra efsaneleşmiş futbolculara da “ikon” olarak yer veriyor.

Oyunseverler FIFA 21’in Ultimate Team modunda halihazırda Zidane, Ronaldo(El Fenomeno), Maldini gibi futbol efsaneleriyle zaten oynayabiliyorlar ve 15 Aralık’tan itibaren listeye David Beckham da eklenecek.

40 MİLYON STERLİN KAZANACAK

Mirror’ın aktardığı bilgilere göre EA, Beckham’a ilk başta 3 yıllığına 30 milyon sterlinlik bir anlaşma ile gitti. Ancak anlaşma, Beckham’ın talebi üzerine 40 milyon sterline gerçekleştirildi.

FUTBOLCULUK KARİYEİRNDE BÖYLE BİR SÖZLEŞMESİ YOK

Beckham, Manchester United ve PSG'nin yanı sıra kabaca “para için” gittiği söylenen Los Angeles Galaxy'de bile 5 yıllığına 25 milyon sterlinlik bir anlaşma gerçekleştirmişti.

Bu arada; David Beckham’ın FIFA 21’de üç ayrı ikon kartı olacağını belirtelim. Beckham’ın FIFA 21’deki en iyi kartı, 92 genel reytinge sahip olacak ve 95 pas, 87 şut, 88 dripling özellikleriyle gelecek.

"GERİ DÖNECEĞİM İÇİN GURURLUYUM"

David Beckham, ikon kartlarıyla FIFA 21’e geleceğini duyurduğu Instagram gönderisinde, “FIFA 21 Beckham Edition kapağı ile EA Sports’a geri döneceğim için gururluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla bir ikon olarak sahalara döneceğim için heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.