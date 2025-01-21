David Beckham'dan Türk futboluna övgü

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Eski futbolcu David Beckham, Türk futbolu ve futbolun küresel etkisi hakkında CNBC-e’den Berfu Güven’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beckham, Türkiye’de oynamanın her zaman zorlu olduğunu ifade ederek, “Birkaç kez Türkiye’de oynadım. Gol attım diye hatırlıyorum ama hayır, bir penaltı kaçırmıştım. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncular gerçekten çok yetenekli ve zorlu rakipler.” dedi.

"OYUNUN GÜCÜNE İNANIYORUM"

Politikadan uzak durduğunu belirten Beckham, futbolun dünya genelindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekti:

Ben bir politikacı ya da bilim insanı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama oyunun ve Premier Lig ekonomisinin gücünü biliyorum. Futbol, dünyada en sevilen spor ve bu durum her şeyi açıklıyor. Sporun, özellikle futbolun, insanların hayatını değiştirdiğine defalarca şahit oldum. Çocuklarda ve dünya genelinde bu etkiyi gördüm.

ALPAY ÖZALAN VE DAVID BECKHAM OLAYI

Sunderland'de alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Türkiye, İngiltere'yi Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlıyordu.

Mücadelenin 37. dakikasına kadar gol sesi çıkmadı. Tam o anlarda Tugay Kerimoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı müdahale İngiltere'ye bir penaltı kazandırdı.

Penaltı kararının ardından ülkesini İstanbul'da öne geçirmek isteyen İngiltere Milli Takım kaptanı David Beckham, topun başına geçti fakat kariyerinin en kötü vuruşu onu bekliyordu. Beckham zeminde ayağı kayıp olduğu yere otururken top da kaleyi es geçip Saraçoğlu'nun üst tribünlerine doğru havalandı.

Beckham'ın gol fırsatını kaçırmasıyla Alpay Özalan yanına gelerek İngiltere kaptanına öfkeli bir şekilde bir şeyler söyledi. Türkiye ceza sahası içinde yaşanan gerginlik, kaleci Rüştü Reçber'in de araya girmesiyle yatıştı.

Ancak Alpay Özal'ın gerginliği yatışmamıştı. Devre arasında iki ülkenin de oyuncuları soyunma odasına giderken Alpay, Beckham'ın yanına doğru ilerleyip parmağını İngiliz oyuncunun burnuna vurdu.