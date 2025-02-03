David Datro Fofana, Göztepe'den ayrıldı

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak kadrosunda yer alan David Datro Fofana'nın kulübü Chelsea'ye geri dönmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.
KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, Fofana'ya teşekkür edilerek, futbol kariyerinde başarılar dilendi.
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