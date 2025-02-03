David Datro Fofana, Göztepe'den ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak kadrosunda yer alan David Datro Fofana'nın kulübü Chelsea'ye geri dönmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.