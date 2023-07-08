David De Gea, Manchester United'a veda etti

Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesi sona eren David De Gea, kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı duyuran De Gea şöyle konuştu:
Şimdi, yeni bir meydan okumayı üstlenmenin, kendimi yeni bir çevrede yeniden zorlamanın tam zamanı. Manchester her zaman kalbimde olacak, Manchester beni şekillendirdi ve ebediyen benimle olacak.
545 maça çıktı
2011/12 sezonunun başında Atletico Madrid'den Manchester United'a transfer olan İspanyol file bekçisi, İngiliz ekibi ile çıktığı 545 karşılaşmanın 190'ında kalesini gole kapadı.