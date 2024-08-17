David Neres'ten Beşiktaş'a kötü haber! 28 milyon euroya gidiyor

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Transferde adı Beşiktaş ile anılan David Neres için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica'nın Brezilyalı oyuncusu David Neres için Serie A ekibi Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.
İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve transferin toplamda 28 milyon euroya gerçekleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.
NERES'İN FORMA ŞANSI BULMA ŞANSI DÜŞTÜ
Benfica'nın Di Maria ile yeni bir sözleşme imzalamasının ardından Neres'in takımda forma bulma şansının düştüğü, bu durumun ise başarılı futbolcunun takımdan ayrılma isteğini artırdığı belirtilmişti.
Teknik direktör Roger Schmidt de daha önce 27 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istediğini açıklamıştı.
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