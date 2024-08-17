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David Neres'ten Beşiktaş'a kötü haber! 28 milyon euroya gidiyor

David Neres'ten Beşiktaş'a kötü haber! 28 milyon euroya gidiyor Beşiktaş’ın ilgilendiği David Neres için Napoli’nin de devreye girdiği ve transferin 28 milyon euroya tamamlanabileceği iddia edildi.