Davidson, Çin ekibi Qingdao West FC’ye transfer oldu

İHA

Başakşehir, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.

Geçtiğimiz sene kış transfer döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcu Davidson’un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC’ye transfer olduğunu açıkladı.

"KARİYERİNİN GERİ KALAN BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teşekkürler Davidson Pereira! Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR FORMASINI 48 MAÇTA GİYDİ

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla 33’ü Süper Lig, 12’si UEFA Konferans Ligi ve Elemeleri, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 48 maçta görev yaparken, 9 gol katkısı sağladı.