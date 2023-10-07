Davidson Sanchez: Önemli olan takım oyunu
ensonhaber.com

Süper Lig'de 8. haftada oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının galibi sarı kırmızılılar oldu.

Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı maçın ardından Davinson Sanchez, açıklamalarda bulundu.

"Önemli olan takım oyunu"

Davinson Sanchez galibiyetle ilgili olarak, "Takım oyunu önemli olan. 0-0'da bunun olması önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz, kazanmak özgüven veriyor. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı ama ilk golden sonra rakip çözüldü." dedi.

Davidson Sanchez: Önemli olan takım oyunu

"Kendi oyunumu oynuyorum"

Davinson Sanchez, "Kendi oyunumu oynuyorum. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli ve biz takım olarak bunu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.