Davidson Sanchez: Önemli olan takım oyunu

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Süper Lig'de 8. haftada oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının galibi sarı kırmızılılar oldu.
Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı maçın ardından Davinson Sanchez, açıklamalarda bulundu.
"Önemli olan takım oyunu"
Davinson Sanchez galibiyetle ilgili olarak, "Takım oyunu önemli olan. 0-0'da bunun olması önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz, kazanmak özgüven veriyor. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı ama ilk golden sonra rakip çözüldü." dedi.
"Kendi oyunumu oynuyorum"
Davinson Sanchez, "Kendi oyunumu oynuyorum. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli ve biz takım olarak bunu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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