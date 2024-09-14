Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez gol attı

İHA
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Okan Buruk'un takımı, rakibini 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Davinson Sanchez’den geldi.
DAVINSON, BU SEZON İLK KEZ GOL ATTI
Maçın 3. dakikasında Gabriel Sara’nın ortasında kale önünde iyi yükselen Davinson kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağları ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.
67 DAKİKA SAHADA KALDI
Maçta 11’de görev alan Kolombiyalı savunma oyuncusu 67. dakikada oyundan çıktı ve Victor Nelsson oyuna dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış