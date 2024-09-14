Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez gol attı
İHA

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'un takımı, rakibini 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Davinson Sanchez’den geldi.

DAVINSON, BU SEZON İLK KEZ GOL ATTI

Maçın 3. dakikasında Gabriel Sara’nın ortasında kale önünde iyi yükselen Davinson kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağları ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezon ilk sevincini yaşadı.

67 DAKİKA SAHADA KALDI

Maçta 11’de görev alan Kolombiyalı savunma oyuncusu 67. dakikada oyundan çıktı ve Victor Nelsson oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör