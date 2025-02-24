Davinson Sanchez: Bu tip maçları kazanmalıyız

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelede istedikleri seviyeye çıkamadıklarını belirten Sanchez, daha iyi olmaları gerektiğini vurguladı.

"3 PUANI ALMALIYDIK AMA YETERİNCE ETKİLİ OLAMADIK"

Derbiyi kazanmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

Galibiyet için sahaya çıktık fakat net fırsatlar yaratmakta zorlandık. Mücadele gücümüzü daha da yukarı çıkarmamız gerekiyordu. Zaman zaman rakibi tehdit etmekte eksik kaldık. Bu tip maçları kazanmamız lazım. Eksiklerimizi görüp daha iyisini yapmak için çalışacağız.

"SAHA DIŞI KONUŞMALARLA İLGİLENMİYORUZ"

Sanchez, takım olarak sahada kalmaya odaklandıklarını belirterek, şunları söyledi:

Galatasaray olarak kendimizi her zaman daha iyi görüyoruz. Sahada takım oyunundan keyif alıyoruz ve adım adım hedefimize ilerliyoruz. Ancak maçların dışında da pek çok konuşma yapılıyor. Biz bunlara odaklanmıyoruz çünkü futbol sahada oynanır. Gereksiz baskıya gerek yok, sonuçta bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuçların ardından taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk, şimdilik bunu başaramadık ama önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz.