Davinson Sanchez: Bugün onlar kutlasın, haftaya biz kutlayacağız Galatasaraylı Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda

Maçı değerlendiren Kolombiyalı stoper "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik." dedi.

"Bugün onlar kutluyor, haftaya biz kutlayacağız"

Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez ayrıca "Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.