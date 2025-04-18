Davinson Sanchez: Domine eden bir takım olmamız çok önemli

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA ŞANS BULDUK"

Sanchez, şunları dedi:

İstekliydik ilk yarıda. Çok fazla şans bulduk. Daha erken gol atsak farklı olabilirdi. Çok geliştirdik kendimizi. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi çok önemli bir yarı final maçı var. Domine eden bir takım olmamız çok önemli. Bunun devamını istiyorum ve diliyorum.