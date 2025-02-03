Davinson Sanchez: En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz

Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar puanını 57 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN DAHA KAZANDIK"

Maçı değerlendiren Sanchez, şunları dedi:

İyiyim, mutluyum, 3 puan daha kazandık. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Yavaş yavaş daha sakin oluyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi kupa maçımız var, ona bakacağız.

"EN İYİ TAKIM BİZİZ!"

Fikstüre değinen Sanchez, şu sözleri sarf etti:

Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupaya, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız.

"MORATA'YI DAHA ÖNCE TANIYORDUM"

Morata transferine değinen Sanchez, şu ifadeleri kullandı: