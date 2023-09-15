Davinson Sanchez, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı.
İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Çalışmalara katıldı
Davinson Sanchez'de sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı'ndan ayrılan ve İstanbul'a gelen yeni transferin takımla ilk kez antrenmana çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gelişme duyurulurken, "Yeni transferimiz Davinson Sanchez Mina, takımımızla ilk antrenmanına çıktı!" ifadelerine yer verildi.