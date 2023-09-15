Davinson Sanchez, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı Galatasaray'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı ve sonrasında Kolombiya Milli Takımı kampına katılan Davinson Sanchez, İstanbul'a geldikten sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı.

İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Çalışmalara katıldı

Davinson Sanchez'de sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Kolombiya Milli Takımı'ndan ayrılan ve İstanbul'a gelen yeni transferin takımla ilk kez antrenmana çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gelişme duyurulurken, "Yeni transferimiz Davinson Sanchez Mina, takımımızla ilk antrenmanına çıktı!" ifadelerine yer verildi.