Davinson Sanchez: Kanımda mücadele etmek var Sarı-kırmızılılar deplasmanda karşılaştıkları Başakşehir'i 2-1 yendi. Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Davinson Sanchez maçın ardından konuştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılıları Kolombiyalı yeni stoperi Davinson Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kanımda oynamak, mücadele etmek var"

Galatasaray formasını ilk kez giyen Davinson Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.

"Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir."

Kolombiyali yıldız, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.