Davinson Sanchez, ligdeki 2. golünü kaydetti

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti.

TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 13. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

90 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde Rizespor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.