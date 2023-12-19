Davinson Sanchez: Okan Buruk, oyunu doğru okuyan bir hoca Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, teknik direktör Okan Buruk hakkında "Çok profesyonel ve oyunu doğru okuyan bir hoca bana kalırsa. Oyun içinde bir şeyler onun istediği gibi gitmediğinde her şeyi düzeltmek için doğru hamleleri yapıyor" dedi.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşısında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray Youtube Katıl'a özel bir röportaj gerçekleştirdi.

"Bizim için keyifliydi"

"Old Trafford deplasmanı hakkında ne söylemek istersin?" sorusuna Sanchez, şu yanıtı verdi:

Hislerim hep sevinçle alakalı hisler tabii ki. Şampiyonlar Ligi maçı ve üstelik köklü tarihi olan bir yerde oynanan maç. Daha önce de burada onlara karşı Premier Lig'de oynayıp galibiyet almış biriyim. Bu seviyede onlara karşı mücadele edip galibiyet aldığım için çok mutluyum. Böyle maçlarda verebileceğimizin maksimumunu vermemiz gerekiyor. Hem kişisel olarak yaptığımız işten tatmin olmak için hem de taraftarları memnun etmek için. Baştan sona kadar inanılmaz ve keyifliydi. Gerçekten ikonik bir yerde oynadık. Rakibimize kendi evinde üstünlük kurmak ve boy göstermek bizim için çok keyifliydi.

"Hoca takım için en iyisi neyse onu seçiyor"

"Savunmadaki partnerlerin Abdülkerim, Nelsson ve Kaan ile ilgili ne söylemek istersin?" sorusu karşısında Davinson Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle çok profesyonel olduklarını söyleyebilirim. Abdülkerim ve Kaan'la daha fazla oynama fırsatım oldu ama Nelsson'la da idmanda sürekli beraberiz. Hepimiz takım adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeteneklerimiz, becerilerimiz, özelliklerimiz çerçevesinde; en iyi performansımızı vermek için hocamızdan görev bekliyoruz ki takım, savunma hattında hiçbir problem yaşamasın. Hepsi çok iyi çocuklar ve çok yetenekli bir savunma hattına sahibiz ama sonuç olarak kimin forma giyeceğine hoca karar veriyor. Hocaya göre kim daha iyi katkı verecekse, kim daha uygunsa o oynuyor. Sonuçta kişiler değil Galatasaray oynuyor. Hoca takım için en iyisi neyse onu seçiyor.

"Oyunu doğru okuyan bir hoca bana kalırsa"

Taraftarların zaman zaman eleştirdiği bir konu olan Okan Buruk'un oyun okuması hakkında ise 27 yaşındaki isim, şunları dedi:

İlk günden itibaren bana güven verdiğini söyleyebilirim. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini ve iyi olanın formayı alacağını söyledi. Hedefe ulaşmak için onun sözlerini dinlememiz gerektiğini hissettirdi. Çok profesyonel ve oyunu doğru okuyan bir hoca bana kalırsa. Oyun içinde bir şeyler onun istediği gibi gitmediğinde her şeyi düzeltmek için doğru hamleleri yapıyor. Biz de onun istediklerine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız da bunu gösteriyor zaten. Cesur kararlar verdiğini söyleyebilirim. Bizi yapmamız gereken şeylere inandırıyor ve beklentileri yüksek. Biz Galatasarayız, kazanmamız lazım. Bunu sahaya çıktığımız her maç göstermemiz gerekiyor. Bize bunu yansıtıyor ve herkesin elinden geleni yapması için motivasyon oluşturuyor.

"Türk oyuncularla da iletişimimiz iyi"

Takımda en çok vakit geçirdiği isimlerle ilgili konuşan Sanchez, şunları dedi:

Elbette Güney Amerikalılar'ı söyleyeceğim. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Şu kişiyle öncelikle iletişim kurayım diyen çekinden bir yapıda değilim ama doğal olarak aynı dili konuştuğum kişilerle daha fazla iletişimim oluyor. Türk oyuncularla da iletişimimiz iyi. Aynı pozisyonda olduğumuzdan Abdülkerim ve Kaan'la çok konuşuyoruz. Antrenman dışında da 'futbolumuzu nasıl geliştirebiliriz çok konuşuyoruz. Yine Kerem'in lig ve burasıyla ilgili söylediklerini dinliyorum.

"Şimdiye kadar yediğim en güzel kuzuyu burada yedim diyebilirim"

Türk mutfağıyla ilgili görüşlerini paylaşan başarılı stoper, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ben fazla yemek ayıran biri değilim. İngiltere'de ayırt etmeden yerel mutfağa uyum sağlamış biriyim. Yabancı bir oyuncuysanız gittiğiniz ülkenin mutfağına alışmak zorundasınız. Fakat burada kebapları çok seviyorum ve kuzuyu çok güzel yapıyorsunuz. Şimdiye kadar yediğim en güzel kuzuyu burada yedim diyebilirim. Ama dediğim gibi yemek konusunda çok seçici değilim.

"Sonuna kadar birlikte devam edeceğiz"

Davinson Sanchez, sözlerini şu şekilde noktaladı: