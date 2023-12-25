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Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı

Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında da oynamasının zor olduğu belirtildi.