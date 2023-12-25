Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı

ensonhaber.com
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Sol üst arka adalesinden sakatlanan Davinson Sanchez, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü.
Süper Kupa maçında oynaması zor
Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisinde oynayamazken yerine Victor Nelsson mücadele etmişti.
27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.
Sağlık ekibinin başarılı stoperi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen haberler arasında.
Deneyimli savunmacı, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyerken 1 golle takımına katkı sağladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış