Davinson Sanchez, Süper Lig'deki 3. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile mücadele ederken rakibini 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez attı.

Müsabakanın 81. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

TÜM KULVARLARDA 5 GOLÜ VAR

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. Kolombiyalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 1’e golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan Galatasaray’ın attığı ilk golden önce Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz arasında kısa süre tartışma yaşandı.

Golün ardından iki futbolcu tartışmayı tatlıya bağladı ve golün sevincini sarılarak yaşadı.