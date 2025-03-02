Davinson Sanchez, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele etti. 6 gole sahne olan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez attı.

GOLÜ KAFAYLA ATTI

Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu.

90 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, ligde Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.