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Davinson Sanchez ve Angelino, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı

Davinson Sanchez ve Angelino, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı Galatasaray'da tedavisi devam eden Davinson Sanchez ile kadroda düşünülmeyen Angelino, Fenerbahçe derbisinde mücadele edemeyecek.