Davinson Sanchez ve Angelino, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesinde sıcak gelişme yaşandı.
Kadıköy'de oynanacak ve ligin kaderini yakından etkileyecek maçta sarı-kırmızılı takımda iki eksik yer aldı.
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Okan Buruk'un ekibi Galatasaray'da sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Davinson Sanchez ve kadroda düşünülmeyen Angelino, Kadıköy deplasmanında yer almadı.
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