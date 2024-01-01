Davinson Sanchez, yeni yıla havai fişekle girdi Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yılbaşında havai fişek patlatması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Bu olay sonrasında akıllara Galatasaray'ın eski oyuncusu Omar Elabdellaoui geldi.

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ensonhaber.com

2024 yılına Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda giren ancak averajla ikinci sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da, iptal edilen Süper Kupa maçı sonrasında oyunculara 4 günlük izin verilmişti.

Sarı-kırmızılı isimler de bu sürede aileleriyle birlikte vakit geçirdi ve yılbaşına coşkuyla girdi.

Bu futbolculardan biri de Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez oldu.

Davinson'un kutlaması korkuttu

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kolombiyalı stoperin yılbaşı görüntüleri ise sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, yılbaşı kutlamalarında evinin bahçesine havai fişek düzeneğini kurdu ve 2024'e 'merhaba' dedi.

Bu kutlamaların ardından ise futbolseverlerin aklına Galatasaray'ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui geldi.

Havai fişek patlamıştı

2020-2022 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Norveçli futbolcu, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yüzünde yanıklar oluşan ve iki gözünde de hasar meydana gelen 32 yaşındaki Elabdellaoui, hastanede geçirdiği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle futbola geri dönmüştü.