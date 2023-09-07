Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına: Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum

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Galatasaray'ın, İngiltere Premier League ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı.

"Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum"

Kolombiyalı stoper, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu sözlere yer verdi:

"Merhaba Galatasaray taraftarı. Bu ailenin bir parçası olmak memnuniyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum."