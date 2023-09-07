Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına: Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray'ın, İngiltere Premier League ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı.
"Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum"
Kolombiyalı stoper, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu sözlere yer verdi:
"Merhaba Galatasaray taraftarı. Bu ailenin bir parçası olmak memnuniyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum."
Sanchez, 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.
Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek.
27 yaşındaki oyuncu 9.5 milyon Euro'ya kadroya katılırken, Tottenham kariyerinde çıktığı 207 lig maçında takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.