Davinson Sanchez'den İstanbulspor'a tepki Galatasaray'da savunma oyuncusu olan Davinson Sanchez, İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, İstanbulspor maçının ardından rakiplerine tepki gösterdi.

"Şampiyonluğa oynuyoruz ve oyun akmalı"

Davinson Sanchez, İstanbulspor'un zaman geçirmesine tepki göstererek şöyle dedi:

"Kazanmak önemli. Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor."

"Victor Nelsson iyi bir oyuncu"

Ayrıca Sanczhez "Victor Nelsson iyi bir oyuncu. Abdülkerim Bardakcı aramızda değildi. Hepimizin amacı en iyi duruma gelmek ve takım için her şeyimizi vermek." açıklamasını yaptı.