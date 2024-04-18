Davinson Sanchez'den Napoli iddialarına yanıt geldi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Davinson Sanchez, Napoli'ye transferi hakkında konuştu.

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Sezon başında Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, İtalya ekiplerinden Napoli'nin radarında.

Çizme basınındaki haberlerde; Kolombiyalı savunmacının menajerinin, geçtiğimiz günlerde İtalya'da Napoli yöneticileri ile görüştüğü yazılmıştı.

Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı ve sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'la pazarlıkların başlayacağı iddia edilmişti.

"Sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz"

Yıldız stoper, ailesiyle birlikte çıktığı İstanbul gezisinde muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bu iddialarla ilgili net tavrını gösterdi.

İstanbul Akvaryum'da görüntülenen Davinson Sanchez, "Transfer konusu şu an gündemde değil. Benim gündemim sadece Galatasaray ve şampiyonluk. Sezonu birincilikle bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında İngiltere ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Sanchez için 9.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmişti.

İtalyan basınında gündem Davinson Sanchez

İtalyan basını ise Galatasaray'la 2027 yılının Temmuz ayına kadar sözleşmesi olan oyuncu için transfer haberleri yapmaya devam ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin takip ettiği Davinson Sanchez'in taliplerinin arttığı belirtilerek sezonun bitmesiyle oyuncunun geleceğinin netleşeceği vurgulandı.

Sanchez için şu ifadeler kullanıldı: