Davinson Sanchez'den transfer itirafı! Galatasaray'ın 27 yaşındaki savunmacısı Davinson Sanchez, transfer sürecinde sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Radamel Falcao ile konuştuğunu söyledi.

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Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki kritik Kopenhag maçında forma giymesi beklenen başarılı savunmacı Davinson Sanchez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Sanchez, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalında merak edilen sorulara yanıt verdi.

"Bana çok yardımcı oldular"

"Uyum sürecini nasıl geçirdiğini anlatır mısınız?" sorusuna Sanchez şu yanıtı verdi:

Öncelikle sizlere de teşekkür ederim. Alışma sürecimiz hızlandırdınız. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım ve hocalarımın da çok büyük desteği oldu. Ben de bildiğim en iyi şeyi yapıp, kalitemi ve becerilerimi öncelikle takımın kolektif başarısı için kullanıp elimden gelen en iyi futbolu oynayarak takıma katkı vermeye çalıştım. Şimdiye kadar geçirdiğim süreçten çok memnunum.

"Kolombiyalı oyuncular için referans alınacak bir oyuncu"

Galatasaray'a gelmeden önce Radamel Falcao ile konuştuğunu söyleyen Kolombiyalı isim, şunları dedi:

Falcao, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşım. 10 sene aynı milli formayı beraber giydik. Onu benim kadar sizler de tanıdınız. Ne kadar beyefendi bir olduğunu biliyorsunuz. Kolombiyalı oyuncular için referans alınacak bir oyuncu. Hayal ettiklerimizi başarabilmemiz için bize her konuda yardımcı olur. Uluslararası seviyede başarılı olmuş bir oyuncu. Kendisine saygımız çok yüksek. Yalnızca benim değil. Kolombiyalı oyuncu jenerasyonuna liderlik ettiği için ona minnettarız. Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğumda ailemin de benim de burada çok rahat edeceğimizi söyledi. Şu an dedikleri yaşanıyor. Burada içimin rahat olmasını, kendim olmamı, geçirdiğim zamandan keyif almamı söyledi. Ben bunları yaptıkça, kulüp çalışanlarının ve taraftarlarımızın gerekeni yapacağından bahsetti. Aynen söylediği gibi oldu.

"Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz"

İstanbul hakkında konuşan Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

İlk geldiğimizde bizim için bilinmedik bir yerdi. Tabii ki yerini biliyoruz ama bir yere turistik olarak gidip kısa süreli vakit geçirmekle, oraya ailenle gidip günlük hayatının bir parçası olarak yaşamak başka bir şey. İlk başlarda otelde yaşadığımız dönem biraz garipti fakat çevremizde bize yardımcı olan çok kişi vardı. Onların da yardımlarıyla hayatın içine dahil olmaya başladıktan sonra kültüre ve neleri isteyip istemediğimize daha iyi karar verebildik. Burayı daha da sevdik. Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz, keyfimiz fazlasıyla yerinde. Ailenizin mutlu ve keyifli olduğunu bildiğinizde, siz de sahaya odaklanabiliyorsunuz. Bu konuda oldukça şanslıyım. Buraya gelirken Falcao'nun beni uyardığı ilk şey mesafelerin uzak olduğuydu. Türkiye büyük bir ülke ve İstanbul çok kalabalık bir şehir. Londra'da şehirden uzak bir yerde yaşıyordum, evden çıkıp şehir merkezine gitmemiz 45 dakikayı buluyordu. orası da kalabalık bir şehir fakat burası hep kalabalık bir şehir. Aralarında öyle bir fark var. Trafik konusuna yabancı değilim, Londra'da aynı durum var.

"Dünya seviyesinde bir atmosferi var"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin kendisini etkilediğini belirten Sanchez, şu sözleri sarf etti:

Açıkçası İstanbul'da beni en etkileyen şey Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin atmosferi oldu. Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri orada yaratılıyor. Bir Güney Amerikalı olarak oradaki coşkuyu ve atmosferi bilen biri olarak söyleyebilirim ki, hiçbir takımı kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi bir atmosfere sahibiz. Açık ara dünyanın en iyi atmosferlerinden biri yaratılıyor. Beni bu çok etkiledi. Dünya seviyesinde bir atmosferi var.

"Kolombiya'daki fanatiklik ve futbola olan ilgi, Türkiye'deki ile çok benzer"

Kolombiya ile Türkiye'nin aynı olduğunu ifade eden başarılı stoper, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kolombiya'daki fanatiklik ve futbola olan ilgi, Türkiye'deki ile çok benzer. Hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem çünkü hissettiklerimiz birbirine çok benzer. Fanatizmin ve futbol tutkusunun hayatı etkiler hala gelmesi birbirini çok andıran şeyler. Yalnızca büyük kulüplerin değil, Anadolu kulüplerinin atmosferleri de çok benzer. Gittiğimiz şehirlerin taraftarları takımlarının formalarını giyip desteklemeye gidiyorlar ve futbol, gittiğimiz her şehirde binlerce insanı peşinden sürükleyen bir etken olarak gözlemleniyor.

"İnanılmaz bir yaratıcılıkla hazırlanmıştı"

"Manchester United maçında koreografiyi gördüğünde neler hissettin?" sorusuna Davinson Sanchez şu cevabı verdi: