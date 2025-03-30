Davinson Sanchez'den Yasin Kol'a gönderme!

Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti.
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin ardından hakem Yasin Kol'a göndermede bulundu.
PENALTI BEKLEMİŞTİ
Derbinin ikinci yarısından Emirhan Topçu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Davinson Sancez penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
"BU SORUYU HAKEME SORUN"
Basın mensuplarının "Kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Davinson Sanchez "Bu soruyu hakeme sorun." yanıtı verdi.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu daha sonra takım otobüsüne yöneldi.
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