Dean Smith: Sanırım Samatta Fenerbahçe'ye isteksizce gitti

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Samatta'nın gitmesine çok üzüldüğünü söyledi ve eski oyuncusuna Fenerbahçe'de başarılar diledi.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Smith, "Bence bu doğru bir karar oldu. Aston Villa'da dakika garantisi veremezdik, ayrıca as forvet olacağına inandığımız Ollie Watkins için Brentford'a 30.8 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Keinan Davis de yeni bir sözleşme imzaladı ve Wesley'in de yeni yılda sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Oyuncu stoklayacak durumumuz yok." dedi.

"SANIRIM İSTEKSİZCE GİTTİ"

Mbawana Samatta'nın Fenerbahçe'ye imzasıyla ilgili sözlerine devam eden Dean Smith, "Fenerbahçe'den teklif aldık ve kabul ettik. Sanırım Samatta isteksizce gitmeyi kabul etti. Burada çok fazla katkı yapamadığı için hepimiz üzüntü yaşadık. Çünkü iyi bir oyuncu ve iyi bir insan. Ama kulüp böyle bir karar aldı ve şimdi Fenerbahçe'de başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'nın 10.5 milyon euroya Genk'ten transfer ettiği Samatta, İngiliz ekibinde 16 maçta 2 gol attı.