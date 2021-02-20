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    DeAndre Yedlin: Bazen zorlandık ama mücadele ettik

    Galatasaray'ın yeni sağ beki DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonrasında değerlendirmede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 21:25
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    DeAndre Yedlin: Bazen zorlandık ama mücadele ettik

    Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    "ÇOK ZOR BİR DEPLASMANDI"

    Önemli bir galibiyeti aldıklarını söyleyen ABD'li oyuncu, "Çok zor bir deplasmandı. İlk defa oynadım burada. Takım arkadaşlarım bu deplasmandan bahsetti. Hocamız anlattı. Hakikaten öyle oldu. Onları da tebrik ediyorum. İşimizi zorlaştırdılar. Bazen zorlandık. Hep beraber mücadele ettik. Çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.

    DeAndre Yedlin: Bazen zorlandık ama mücadele ettik #1

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