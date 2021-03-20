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DeAndre Yedlin bir ilki gerçekleştirdi
DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla ilk golünü Rizespor'a karşı kaydetti. Yedlin aynı maçta kırmızı kart gördü.
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 13:51
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 14. dakikasında topu filelere gönderen DeAndre Yedlin skoru 1-1'e getiren gole imza attı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan DeAndre Yedlin sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Rizespor'a karşı attı.
İLK GOLÜ ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ayrıca Yedlin, Galatasaray formasıyla gol atan ilk ABD'li futbolcu oldu. DeAndre Yedlin, Brad Friedel'ın ardından Galatasaray forması giyen ikinci ABD'li futbolcu olmuştu.
Yedlin ilk golünü attığı maçta kırmızı kart gördü. ABD'li oyuncu 79. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.