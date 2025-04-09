Declan Rice'tan tarihe geçen performans

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Arsenal'de karşılaşmaya damga vuran isim Declan Rice oldu.

İngiliz yıldız, Real Madrid karşısında iki harika serbest vuruş golüne imza attı.

ATTIĞI FRİKİK GOLLERİYLE REAL MADRİD'İ YIKTI GEÇTİ

Rice'ın ilk frikiği için "Roberto Carlos gibi", ikinci serbest vuruşu için "David Beckham gibi vurdu" yorumları yapıldı.

Rice, bu golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında iki serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

Declan Rice, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Aslında ilk serbest vuruşta orta yapacaktık ama barajı ve kalecinin pozisyonunu gördüm. Bu yüzden vurmayı düşündüm." dedi.

"HEYECANLI VE MUTLUYUM"

İkinci serbest vuruş için, "Kendime güvenim vardı." diyen İngiliz futbolcu, "Henüz durumun farkında değilim çünkü ikinci maç var. Heyecanlıyım, mutluyum, sevinçliyim! Birkaç yıl içerisinde bu gece yaptığım şeyin gerçekten ne kadar özel olduğunu anlayacağımı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.