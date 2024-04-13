Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü: 10 numarayı ona verirdim Juventus'un efsane oyuncularından Alessandro Del Piero, Kenan Yıldız hakkında konuştu.

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Juventus ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, Türk milli oyuncumuz Kenan Yıldız için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Del Piero, Kenan'ın Juventus'un 10 numarası olabileceğini ifade ederek, "En çok beğendiğim genç oyuncular arasında Kenan Yıldız var. Bu sene özel bir şey gösterdi. Ben olsam 10 numarayı ona verirdim." dedi ve sözlerine, "Geçen sene inanılmaz işler yapan Miretti ve Fagioli'den de bahsetmeden geçemeyeceğim. Gelecek vadeden başka oyuncular da var ama onlara baskı yapmadan kendilerini göstermeleri için zaman tanıyalım." şeklinde devam etti.

24 maçta 3 gol attı

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 24 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.