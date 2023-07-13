Dele Alli: 6 yaşındayken tacize uğradım 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayan İngiliz futbolcu Dele Alli, geçmişi hakkında, "6 yaşında, annemin eve gelen bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşında sigara içmeye ve 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Sonra uyuşturucuya başladım" dedi.

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan İngiliz yıldız Dele Alli, hayatında yaşadığı zorlukları anlattı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu, geçmişiyle alakalı The Overlap'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım"

Gözyaşları içinde konuşan Alli, 6 yaşında tacize uğradığını itiraf etti.

6 yaşında, annemin eve gelen bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşında sigara içmeye ve 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Sonra uyuşturucuya başladım. Daha 8 yaşındaydım... 11 yaşında bir adam tarafından köprüden aşağı sarkıtıldım.

"Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım"

Çok fazla uyuşturucu kullandığını belirten yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı. Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum.

"Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı"

Yaşadığı sakatlık hakkında konuşan 27 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Artık zamanı gelmişti, çünkü uzun zamandır bundan kaçıyordum. Her sabah kalkıyorum, kazanmak için savaşıyorum, antrenmanda gülümsemek zorunda kalıyorum. Ama içimde savaşı kaybediyordum. 6 haftalık bir tedavi süreci geçirdim. Hayatımdaki en büyük karardı.

"24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm"

Kariyerindeki kötü gidişatı başlatan olayın sorulması üzerine Dele Alli, şu cevabı verdi: